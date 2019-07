戴DITA Flight.006扮Iron Man

上月尾正式上映的《Spider-Man:Far From Home》,是繼《Avengers 4:Endgame》後首部推出的Marvel超級英雄電影,全球Marvel迷引頸以待,故事劇情發展緊接《Avengers 4:Endgame》後8個月,當中更有不少描寫Spider-Man與Iron Man二人亦師亦友的關係,Tony Stark更留下一副自己曾經戴過的太陽眼鏡給Peter Parker,眼鏡盒寫上「Stark Industries」字樣就知非池中物,呢副結合人工智能系統E.D.I.T.H.(Even Dead, I'm The Hero)嘅太陽眼鏡有幾犀利,相信大家於電影中已經見識過,現實中呢副太陽眼鏡真身其實就係DITA Flight.006,想扮吓Iron Man唔使好多錢,四千七就可以!



DITA Flight.006是2002年初次發表的DITA Flight系列中第六代設計,系列鏡款是為了向70s超音速戰機飛行員致敬。DITA Flight.006利用純鈦鏡架搭配日本醋酸纖維鏡圈打造,將傳統Aviator太陽眼鏡變奏成為粗框設計,同時整副鏡架細節處理亦貫徹DITA的超高水準,於鏡臂、鏡橋、鼻墊及眉線位置均加上DITA標誌性的鈦金屬鑽石壓紋點綴,每副鏡架均經過320個工序並耗時8至12個月完成,繁複製作過程全由日本眼鏡職人以人手完成,心機與手藝缺一不可。上次於《Avengers 3:Infinity War》中經Robert Downey Jr.佩戴過後已經被搶購一空,今回DITA授權經銷商再度為DITA Flight.006引入5款配色,想入手當然要快。



DITA多年來除了被無數當紅名星私下捧場佩戴之外,亦不時會於各大荷里活電影、美劇及港產電影中出現,除了副Flight .006於《Avengers 3:Infinity War》及《Spider-Man:Far From Home》兩套Marvel系列電影入面先後出現於Robert Downey Jr.、Tom Holland及Jake Gyllenhaal臉上之外,Johnny Depp、Dwayne Johnson、余文樂及周潤發都曾經於電影幕前佩戴DITA不同型號太陽眼鏡,而下月上映的《使徒行者2:諜影行動》古天樂亦都有揀番副Flight.006嚟戴住做戲,曝光率可以咁高就知DITA出品高質有保證。