順Phone快遞：4鏡頭Huawei nova 5i Pro發布

Huawei剛於內地發布新作nova 5i Pro，新機屬中階級數，備有6.26吋2,340×1 080解像度屏幕，並採用「打窿」設計，「打窿」位置為3,200萬像素前置鏡頭。新機最大特色是後置4鏡頭，包括800萬像素超廣角、200萬像素景深以及4,800萬像素主鏡頭，並新加200萬像素微距鏡頭，支援4cm微距拍攝。而4鏡頭以2×2正方形排列於機背上方，加上斜紋的翡冷翠色機背，驟眼睇確實幾似Mate 20 Pro，難怪有外媒估計nova 5i Pro將會改名為Mate 20 Lite於國際市場開售。



硬件則採用Kirin 810處理器、4,000mAh電池，提供6GB RAM/128GB ROM、8GB RAM/128GB ROM及8GB RAM/256GB ROM 3個版本，新機亦繼續預載Android及EMUI系統。nova 5i Pro將於8月2日於內地開賣，售價2,199人民幣起。



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