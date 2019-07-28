祖高域　着ASICS網球鞋贏溫布頓

提起ASICS大家即時想起當然是跑鞋，其實除跑鞋以外，品牌在其他運動鞋款亦同樣出色，如早前溫布頓網球賽上，祖高域正是穿着品牌COURT FF NOVAK第5次勇奪溫布頓冠軍。原來祖高域本人有份親自參與這對網球鞋的研發過程，此鞋採用輕巧耐用的FlyteFoam科技；而TWISTRUSS中足穩定片亦提高足部穩定性及舒適性，支援急速移動等敏捷靈活的動作。鞋踭位加入祖高域的個人標誌，於鞋面的鞋帶扣位置亦加入象徵其祖國塞爾維亞的圖案，盡顯網球王者祖高域的個人特色。



除網球外在足球場上同樣見到品牌蹤影，現正效力J LEAGUE神戶勝利船俱樂部的西班牙球星恩尼斯達去年加開品牌，今個月發表共同開設的全新球靴「ULTREZZA AI 」，全新ULTREZZA AI採用輕巧的物料打造而成，並加入卓越的緩震海綿材料FUZE GEL，務求減少運動員的足部負荷，降低體能消耗，於激烈的球賽中流暢地發揮出色的控球技巧。



排球鞋向來是日本運動品牌天下，ASICS亦有一款專為排球員設計的SKY ELITE FF，系列採用的BREATHED COAT及網眼料上的PU薄膜層不但輕巧，而且具備穩定性，有助球員持續不斷的跑位接應。鞋款中底用上ASICS專利的FLTYEFOAM PROPEL技術，為頻繁的跑跳動作提供更加優越的緩震回彈效果。