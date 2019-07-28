本日日本：30年啦！銀座舉行小丸子動畫回顧展

問題天天都多的《櫻桃小丸子》動畫，轉眼原來已Beli Bala Beli Bala 了近30年，故此今年8月在東京松屋銀座8樓，會即將舉行名為「紀念動畫化30周年櫻桃小丸子展」的活動，給這部陪大家長大的經典來作懷念回顧。

《櫻桃小丸子》最早是在1986年於少女漫畫雜誌《Ribon》中連載，並在1990年動畫化後人氣爆升，其片尾曲< おどるポンポコリン >更一時成了暢銷名曲，奠定日本國民動畫地位。是次展覽將展出跟《櫻桃小丸子》動畫相關的透明膠片畫、素描畫、分鏡及影片合共350件展品，甚至有已故原作者櫻桃子老師的親筆腳本、角色設定、私人作品等資料也都一起展示，小丸子忠粉絕對不能錯過。



紀念動畫化30周年櫻桃小丸子展

日期：8月8日至8月26日

地點：松屋銀座8樓活動區（中央區銀座3-6-1）

門票：1,000日圓（約HK$73） / 高中生700日圓（約HK$51） / 小中學生500日圓（約HK$37）

網址：http://chibimaru.tv/