熱情果 + 杧果　酸香好醒胃

整蛋糕，很多人會搭配不少時令水果，IG@thetastyk就教大家利用夏天當造的杧果和熱情果打造健康美味的蛋糕。



餅底以燕麥、椰子乾和棗為主，加點可可粉來添加香氣；餡料則以腰果為主，配以杧果味大豆乳酪和鮮杧果肉，另以楓糖漿取代白沙糖，令成品吃起來富天然甜味又有果香。將成品雪凍成形後即可品嘗，想蛋糕更得體，可以放上滿滿的熱情果果肉，果香馥郁及微甜的杧果配上酸爽的熱情果，味道平衡又不膩，相當醒胃。



餅底材料：

燕麥 1杯

可可粉 1/3杯

椰子乾 1/4杯

棗 1杯



餡料材料：

腰果 1杯

杧果味大豆乳酪 1杯

楓糖漿 1/4杯

椰子油 1/4杯

杧果粒 1/2杯

雲呢拿籽 1/8茶匙



其他材料：

熱情果肉 適量



做法：

1.餅底材料全部打碎拌勻，壓在模底。

2.餡料材料中的腰果浸泡4至6小時，去掉水分，和其他材料全部拌勻，倒在餅底上，冷藏4至5小時。

3.切件後，淋上熱情果果肉便成。



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