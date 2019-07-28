熱情果 + 杧果 酸香好醒胃
2019年07月28日 19:00
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新鮮的熱情果肉配蛋糕，酸爽唔膩。（互聯網）
整蛋糕，很多人會搭配不少時令水果，IG@thetastyk就教大家利用夏天當造的杧果和熱情果打造健康美味的蛋糕。
餅底以燕麥、椰子乾和棗為主，加點可可粉來添加香氣；餡料則以腰果為主，配以杧果味大豆乳酪和鮮杧果肉，另以楓糖漿取代白沙糖，令成品吃起來富天然甜味又有果香。將成品雪凍成形後即可品嘗，想蛋糕更得體，可以放上滿滿的熱情果果肉，果香馥郁及微甜的杧果配上酸爽的熱情果，味道平衡又不膩，相當醒胃。
餅底材料：
燕麥 1杯
可可粉 1/3杯
椰子乾 1/4杯
棗 1杯
餡料材料：
腰果 1杯
杧果味大豆乳酪 1杯
楓糖漿 1/4杯
椰子油 1/4杯
杧果粒 1/2杯
雲呢拿籽 1/8茶匙
其他材料：
熱情果肉 適量
做法：
1.餅底材料全部打碎拌勻，壓在模底。
2.餡料材料中的腰果浸泡4至6小時，去掉水分，和其他材料全部拌勻，倒在餅底上，冷藏4至5小時。
3.切件後，淋上熱情果果肉便成。
睇片：https://www.instagram.com/p/Bz45nrkHMsl/