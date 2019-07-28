熱情果 + 杧果　酸香好醒胃

2019年07月28日 19:00
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    新鮮的熱情果肉配蛋糕，酸爽唔膩。（互聯網）

    整蛋糕，很多人會搭配不少時令水果，IG@thetastyk就教大家利用夏天當造的杧果和熱情果打造健康美味的蛋糕。

    餅底以燕麥、椰子乾和棗為主，加點可可粉來添加香氣；餡料則以腰果為主，配以杧果味大豆乳酪和鮮杧果肉，另以楓糖漿取代白沙糖，令成品吃起來富天然甜味又有果香。將成品雪凍成形後即可品嘗，想蛋糕更得體，可以放上滿滿的熱情果果肉，果香馥郁及微甜的杧果配上酸爽的熱情果，味道平衡又不膩，相當醒胃。

    餅底材料：
    燕麥　　1杯
    可可粉　1/3杯
    椰子乾　1/4杯
    棗　　　1杯

    餡料材料：
    腰果　　　　　　1杯
    杧果味大豆乳酪　1杯
    楓糖漿　　　　　1/4杯
    椰子油　　　　　1/4杯
    杧果粒　　　　　1/2杯
    雲呢拿籽　　　　1/8茶匙

    其他材料：
    熱情果肉　適量

    做法：
    1.餅底材料全部打碎拌勻，壓在模底。
    2.餡料材料中的腰果浸泡4至6小時，去掉水分，和其他材料全部拌勻，倒在餅底上，冷藏4至5小時。
    3.切件後，淋上熱情果果肉便成。

    睇片：https://www.instagram.com/p/Bz45nrkHMsl/