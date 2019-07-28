Melomania 1　英倫調聲反應靈敏

Cambridge Audio是英國音響品牌，以推出中、高階音響產品而聞名，但原來開發真無線耳機都有一手，好像最新的Melomania 1，為了提升高低音覆蓋，內置高分析的5.8mm石墨烯動態單元，將頻率響應提升至20Hz~20kHz，加上英國調聲技術，令高音人聲更通透，耳機名字Melomania 1就正正以劍橋音響倫敦研發中心的演奏廳而命名，同時引進APTX LL低延遲技術，令睇片或打機時有效減低訊號遲滯，反應夠靈敏。



內置有高容量電池，充滿電後續航力可達9小時，配合充電盒更可將整體續航力提升至45小時，相當長氣，而且耳機重量只有4.6g，相當輕巧，更獲得IPX5認證，具防水防汗功能，一邊運動一邊聽就最適合不過。此外，內置Qualcomm SCC3026藍牙晶片，配合採用藍牙5.0 Class 2技術，令傳輸距離最遠可達30米，變得更遠更穩定，亦對應SBC、AAC及Qualcomm aptX編碼，演繹Hi-Fi音檔細節都難不到它，更支援Siri與Google語音助理功能，更內置MEMs麥克風，配合CVC8.0 通話降噪技術，令語音對話更清晰自然。