一蚊雞、鹹濕佬　點解同石塘咀有關？

提起昔日的石塘咀，不少人都知這裏是著名的煙花之地，電影《胭脂扣》中的十二少（張國榮飾）及如花（梅艷芳內飾），便是以石塘咀妓院為故事背景。但為甚麼石塘咀會由石礦場變成妓院林立的煙花之地？而我們常說的一蚊雞、鹹濕佬等俗語，又為甚麼會與它有關，就未必人人知。



話說清初，石塘咀只是荒蕪的山頭，由於盛產花崗岩，因而成為石礦場。採礦令該處出現了凹陷的大石塘，加上向海一段尖而窄，狀似鳥咀，故名「石塘咀」。香港開埠後，曾進行多次填海工程，其中石塘咀填海工程便在1903年完成，只是當時該處仍然相當荒蕪。



1904年，上環水坑口街的妓寨發生大火，為整頓衞生及環境，剛上任的港督彌敦下令將所有妓寨遷移至石塘咀，藉此以色情事業帶動該區的發展，自此令石塘咀成為集黃賭毒於一身紅燈區。鼎盛時期妓院數目數以百計，妓女接近2,000人，另有近40家酒樓，不少人都靠石塘咀搵食。



由於石塘咀偏僻，妓院為爭生意，紛紛向客人提供往返水坑口及塘西的免費人力車服務，本港的人力車便是因此而蓬勃起來。另外，石塘咀的酒樓都是招待前來尋花問柳的貴客，只做開筵坐花（即召妓陪席），客人要找妓女，先要用一蚊向酒樓購買「花箋」，寫上自己的名號、妓女名字及所屬妓院等，再由酒樓雜役「豆粉水」跑往妓院交給妓女。由於召妓又俗稱叫雞，於是「1蚊雞」便是由此而來。



鹹濕當然不是公子哥兒、達官貴人的專利，當年上環及西環一帶有多個碼頭，是本港貨運的集散地，大量的苦力在碼頭工作，每日大汗疊細汗，加上海風吹拂，因此惹來一身鹹腥的海水味。收工後他們急於到石塘咀召妓，又豈會先「洗乾淨、滰乾水」，於是妓女們便將這些一身鹹腥的嫖客稱為「鹹濕佬」。