兒樂事：傳統或IB？交叉路口的選擇

7月5日是IB文憑試放榜日，香港總共產生了34位IB狀元（考獲滿分45分）。今年全球總共有210位IB狀元，差不多每6位狀元便有一名是香港人。而今年的DSE也產生了12位七優狀元，雖然比往年多了一位，但數目仍然相差IB一大截。有很多家長開始對IB課程趨之若鶩，希望子女將來會能夠入讀相關學校，覺得IB課程對子女將來獲得心儀大學取錄有一個信心的保證。



【應否選擇IB小學？】

究竟家長應否選擇IB小學呢？當家長問我有關問題時，我通常都會反問家長：「點解你想選擇行IB？」我得到的答案都離不開認為本地課程倚重操練、孩子不是催谷型、IB應該會比DSE輕鬆。



如果有兩條路給你選擇，選擇一條易行的路是一個非常正常的邏輯。然而，在這一個傳統及IB交叉路口，作出一個選擇前，家長都可以慎重考慮以下因素。



1.英語及溝通能力

IB文憑試除了母語科之外，其他科目全部都是採用全英語教學。教學模式不是死讀書，當中有很多人與人之間的溝通及互動。如果孩子的英語及溝通能力比較弱，IB有可能不是一個適合的選擇。



2.家庭負擔能力及中途轉軚問題

大部分提供IB課程的小學及中學學費，每年都超過港幣十萬元。由於本地及IB課程互相不能銜接，如果家庭財政狀況突然轉差，家長想中途替子女轉回官津學校，便會有機會遇到求助無門的風險。



3.升大學途徑

升大學亦是一個非常重要的考慮。除非家長決定遲早都會送子女去外國讀書，否則IB畢業生報讀本地大學資助課程時，需要透過非聯招（Non-JUPAS）途徑，競爭將會是非常之大。本地大學大部分學系取錄的IB畢業生，平均成績中位數都有37分。有些學系如醫學、藥劑、法律、環球商業，平均成績中位數更是40分以上。如果學生IB成績只是一般，遇到的競爭將會比成績相若的DSE學生大很多。



我認識一位在本地教IB課程的老師，她說愈來愈多學生在中四後由傳統學校轉讀IB文憑課程。這些學生在傳統學校已經打了良好根基，所以在IB文憑試的成績都非常之好，家長不妨可以作為參考。



伍偉文（Raymond Ng）

日朗坊教育中心課程總監及營運副總監