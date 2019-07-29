東沖有料到：與別不同的《幪面超人》牛仔褸

自問是個「濫交」的人，在社交媒體上結交了5,000多位朋友，當然有部分是素未謀面或毫不相識的。全拜「濫交」的關係，每天都收到很多訊息，某天便收到一位泰國朋友的朋友上載的Post，相片中的牛仔褸分別畫上了《幪面超人》、《鹹蛋超人》、《鐵甲萬能俠》及《鐵拳小子》等圖像，擺明是二次創作，但畫功卻十分出色，於是便Click入去看個究竟——開頭以為是個專門售貨的社交網站，並發現很多美女的圖片，所以推斷是個宅男的網站（先入為主的印象，喜歡美女及動漫特攝的大都是宅男啊），之後主動聯絡他想買下這些牛仔褸，對方開出8,000泰銖一件，我一口氣買下3件，向他索取折扣亦獲爽快答應。之後作進一步交談，才得知對方是一位喜歡收藏動漫物品的電影監製，他割愛出售心頭好，背後原來一段古：他的一位女兒（也是一名在泰國頗有名氣的靚女藝人）因病過世，作為父親，他決定要幫女兒達成開設Cafe的願望，所以才將身外物變賣。這時我當堂意識到，他社交網站的美女圖片，原來就是他的女兒。

得知他的故事後，我也沒有要折扣，以原價將3件服裝買下，而且更額外多購了兩件牛仔褸，和5個今時今日很難找到的日本原裝《幪面超人》皮帶扣。若然大家對這方面感興趣，或想幫他的女兒達成心願，可以上網跟他聯絡 （網址：https://www.facebook.com/youlove.who）。放心，他應該不會收了錢不寄貨的，這個我可以保證。



胡慧沖

