日本超高人氣　DUO五合一卸妝按摩膏

相信唔少女生都跟小編一樣，不怕化妝但好怕卸妝，原因不外乎是怕自己卸妝不夠乾淨，導致化妝品殘餘物堵塞毛孔，令肌膚愈洗愈差。很開心知道來自日本的人氣護膚品牌DUO近日正式登陸香港，其皇牌五合一卸妝膏，長期佔據@Cosme第1位，在日本可是超人氣卸妝產品呢！



究竟呢款卸妝按摩膏點解咁受日本女生歡迎？原來它一瓶有齊卸妝、潔臉、去角質、按摩及護膚功效，好Multi-functions。柔軟質感一按即溶，而當中的毛孔清潔膠囊不但微細（約100nm），更充滿彈性，能直達毛孔清走汚垢，並形成緩衝作用，令按摩時不會跟肌膚產生摩擦，反而有效促進血液循環。



卸妝按摩膏一共有3款，分別是皇牌補濕卸妝按摩膏、深層清潔卸妝按摩膏及深層美白卸妝按摩膏，每一款均傾注豐富美成分，用後能增加肌膚透明感、緊緻度與彈性，令肌膚變得柔軟潤澤，卸妝同時護膚。不過小編覺得真心正的是，產品不含添加劑，敏感肌膚適用外，卸妝後毋須再次潔面，就算植睫毛後亦可放心使用。而且3款卸妝按摩膏分別帶有玫瑰（皇牌補濕）、葡萄柚（深層清潔）及洋甘菊（深層美白）精油香氣，使用一刻可乘機放鬆身心。