三界五行：豆芽做菜　夏令美食

我們現在食用的豆芽，街市售賣的，是綠豆泡發而成的綠豆芽（俗稱細豆芽菜）、黃豆泡發而成的黃豆芽（俗稱大豆芽菜）。



綠豆芽偏寒涼，炒的時候要用薑片爆透，去其寒氣。乾炒牛河、炸春卷，少不了綠豆芽，因為經過炒或炸，寒氣消除，可口美味，而且中和了炒炸的熱氣。夏天用綠豆芽炒鮮蝦，加韭菜或韭黃，色香味俱全，開胃又有益。



黃豆芽性質中和，不寒不熱。用來炒或滾湯都可以，配料隨個人喜歡。很久很久以前，在香港銅鑼灣一間酒家午膳，被菜牌上的「翡翠寶石玉如意湯」這個名堂吸引，上桌時，才知道是韭菜、豬紅、大豆芽菜，三者碰撞在一起，原來如此鮮味，豬紅蘸加了胡椒粉的豉油，大快朵頤。



今天，分享我夏天常自煮的大豆芽菜剁豬肉，如果不嫌工夫多，可以試試。四人分量計算，大豆芽菜斤半，豬肉半斤（七分瘦三分肥最好），韭菜一両。大豆芽菜一刀切，切去根部，然後切成指甲大小，豆粒另外稍為剁碎，韭菜切成至芽菜長度，備用。豬肉切碎後刴碎（不必太碎，更不要用機器攪拌，否則鮮味與口感大打折扣）用生抽、生粉、糖撈勻，醃十分鐘。先放兩片薑，白鑊烙乾大豆芽，去其腥味，增其鮮味，下鹽調味，盛起。起油鑊爆炸肉碎，熟後，加入豆芽、韭菜，用生粉水打芡，上碟。溫馨提示，請煮多一些飯，用這味好餸撈飯，實在開胃得很。



方向宇