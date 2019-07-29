滑一滑兼啖啖肉　蜜糖芥末雞髀

2019年07月29日 15:00
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    啖啖肉的雞上髀，再加Creamy的醬汁，味道濃郁。（互聯網）

    每次去炸雞連鎖店，大部分人都熱愛金黃香脆的雞上髀，就咁脆炸似乎有點單調，IG@dontgobaconmyheart_就教大家炮製更美味的忌廉蜜糖芥末雞上髀。雞上髀只要簡單加調味煎香，剩下的雞油則用來炒香意大利煙肉（Pancetta）和配料，大家亦可用普通煙肉來代替，如果見到有多餘的脂肪，可以先去掉少許，再加蒜蓉和乾葱炒至變色，最後加入忌廉、上湯，調味則用上芥末、蜜糖和百里香。將醬汁煮至濃稠後就可以放入雞上髀，輕輕淋上醬汁便可食用，每啖雞肉都保留肉汁，而且質感Creamy，醬汁仲可以用來撈飯或意粉呢！

    網址：https://www.instagram.com/p/By-x6TrH2Y1/

    材料：
    雞上髀　6件
    雞湯　3/4杯
    忌廉　半杯
    Pancetta　100克
    乾葱粒　2棵
    蒜蓉　2瓣
    蜜糖　2湯匙
    Dijon Mustard　1湯匙
    Wholegrain Mustard　1湯匙
    百里香碎　少許
    橄欖油　少許
    鹽　少許
    黑胡椒　少許

    做法：
    1.燒熱油，放入雞上髀、鹽和黑胡椒煎熟撈起。
    2.原鑊放入已切粒的Pancetta、乾葱和蒜蓉炒香，倒入雞湯和忌廉煮勻。
    3.倒入2種芥末、蜜糖、百里香、鹽、黑胡椒煮至濃稠。
    4.放入雞上髀拌勻醬汁便完成。