滑一滑兼啖啖肉　蜜糖芥末雞髀

每次去炸雞連鎖店，大部分人都熱愛金黃香脆的雞上髀，就咁脆炸似乎有點單調，IG@dontgobaconmyheart_就教大家炮製更美味的忌廉蜜糖芥末雞上髀。雞上髀只要簡單加調味煎香，剩下的雞油則用來炒香意大利煙肉（Pancetta）和配料，大家亦可用普通煙肉來代替，如果見到有多餘的脂肪，可以先去掉少許，再加蒜蓉和乾葱炒至變色，最後加入忌廉、上湯，調味則用上芥末、蜜糖和百里香。將醬汁煮至濃稠後就可以放入雞上髀，輕輕淋上醬汁便可食用，每啖雞肉都保留肉汁，而且質感Creamy，醬汁仲可以用來撈飯或意粉呢！



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材料：

雞上髀 6件

雞湯 3/4杯

忌廉 半杯

Pancetta 100克

乾葱粒 2棵

蒜蓉 2瓣

蜜糖 2湯匙

Dijon Mustard 1湯匙

Wholegrain Mustard 1湯匙

百里香碎 少許

橄欖油 少許

鹽 少許

黑胡椒 少許



做法：

1.燒熱油，放入雞上髀、鹽和黑胡椒煎熟撈起。

2.原鑊放入已切粒的Pancetta、乾葱和蒜蓉炒香，倒入雞湯和忌廉煮勻。

3.倒入2種芥末、蜜糖、百里香、鹽、黑胡椒煮至濃稠。

4.放入雞上髀拌勻醬汁便完成。