靈感煮意：【減麵粉少油】南瓜蛋糕麵包

2019年07月29日 16:00
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    南瓜蛋糕麵包（作者提供）

    在過去的《靈感煮意》，我用過不同蔬果去寫甜品、麵包和蛋糕的食譜，今次該到我最愛的南瓜了！不過寫這個食譜呢，可是困難重重，因為要在烘焙品加入新鮮、即非罐頭的南瓜蓉，必須要控制水分比例，水多會令蛋糕回縮、麵粉跟南瓜的比例不配合又會令成品變得太膠口、蛋不夠南瓜蓉壓得不夠仔細，蛋糕既升不起又會令南瓜肉沉底。但經過五個版本、做了十多條之後，我又把困難克服了！立即上東網生活on.cc收看今集《靈感煮意》，試做我這個減了油、糖和麵粉的「南瓜蛋糕麵包」啦！

    材料（10塊）

    澳洲或日本南瓜肉　150克（已熟及壓蓉）　
    自選糖　　　　　　40~50克
    海鹽　　　　　　　1/8~1/4茶匙
    雞蛋　　　　　　　70克
    淡味油　　　　　　30克
    中筋麵粉　　　　　100克
    發粉　　　　　　　3/4茶匙
    梳打粉　　　　　　1/4茶匙
    橙皮碎　　　　　　1茶匙
    原片燕麥　　　　　適量

    周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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