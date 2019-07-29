靈感煮意：【減麵粉少油】南瓜蛋糕麵包
2019年07月29日 16:00
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南瓜蛋糕麵包（作者提供）
在過去的《靈感煮意》，我用過不同蔬果去寫甜品、麵包和蛋糕的食譜，今次該到我最愛的南瓜了！不過寫這個食譜呢，可是困難重重，因為要在烘焙品加入新鮮、即非罐頭的南瓜蓉，必須要控制水分比例，水多會令蛋糕回縮、麵粉跟南瓜的比例不配合又會令成品變得太膠口、蛋不夠南瓜蓉壓得不夠仔細，蛋糕既升不起又會令南瓜肉沉底。但經過五個版本、做了十多條之後，我又把困難克服了！立即上東網生活on.cc收看今集《靈感煮意》，試做我這個減了油、糖和麵粉的「南瓜蛋糕麵包」啦！
材料（10塊）
澳洲或日本南瓜肉 150克（已熟及壓蓉）
自選糖 40~50克
海鹽 1/8~1/4茶匙
雞蛋 70克
淡味油 30克
中筋麵粉 100克
發粉 3/4茶匙
梳打粉 1/4茶匙
橙皮碎 1茶匙
原片燕麥 適量
周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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