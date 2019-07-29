Van Cleef ＆ Arpels　可轉換鑽石頸鏈

Van Cleef & Arpels珠寶系列不少以經典文學作品為靈感，2003年品牌推出《仲夏夜之夢》珠寶系列，向莎士比亞的世界致敬。今年品牌再次以莎翁另一名作《Romeo & Juliet》為靈感，設計全新高級珠寶系列。系列利用具象與抽象的獨特造型，重新演繹這齣鉅作，不少珠寶作品取材自故事的背景城市Verona維羅納城，及文藝復興時期的華衣美服，不少更採用可轉換式設計，變成多個款式。其中一條名為Reticella鑽石頸鏈，融合品牌高級訂製服裝及白色珠寶的傳統，頸鏈造型呼應文藝復興時期流行的襞襟，其鉸接結構複雜細緻，由有「Mains d'Or 黃金之手」之稱的Van Cleef & Arpels工坊珠寶大師精鑄。頸鏈分別鑲有一顆重6.60及6.31卡的梨形美鑽，這兩顆2A型美鑽達D級成色和FL（Flawless）級淨度，堪稱稀世奇珍。吊墜更可與頸鏈分拆，點綴造型呼應頸鏈主題圖案的耳環。