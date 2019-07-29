【深夜字聊】「漢子婊」唔係做兄弟咁簡單

網絡用語「漢子婊」大家知唔知點解？呢個出於女友群口中嘅詞語，專門形容一啲平日以男仔頭性格自居，然後埋佢哋男友身兼意有所圖嘅女性。點解無端端要解釋呢個用語？早前有女網民稱男友有個老死女性朋友，覺得對方就係「漢子婊」，佢話：「就稱嗰個女人做T啦！平心而論佢個外形同身材都唔錯，只係行為粗魯似男人，經常同我條仔搭晒膊頭傾偈，着短裙又鍾意擘大對腳，我同佢講話走晒光，佢就話自己性格男仔頭唔介意，同埋我男友都慣晒。我怒睥男友，佢笑住同我講話就算T剝晒衫都冇興趣睇，點知T竟然即刻將條裙拉起露底，嗌我男友睇，我即刻扯火，男友竟然話我小題大做。雖然男友都氹番我，但我想講係直穿覺話我知，呢個『漢子婊』絕對唔係想同我條仔做兄弟咁簡單！」



網友神回應：



April Lau：我個人睇法係可能你諗多咗，好似我男友咁，佢身邊有唔少呢啲男仔頭嘅女性朋友，起初我都睇唔過眼佢哋嘅親密行為，但後來接觸耐咗，發覺佢哋嘅性格又幾好。



Ellen：呢啲女人稱做「漢子婊」真係冇錯呀！我個Ex男友就係咁畀個「漢子婊」搶咗。男友話同對方好夾，夾到兩個人一齊去旅行，返嚟之後咪同我分手囉！



滾動3分鐘：又唔好開口埋口話人「漢子婊」，話晒人哋識你男友都耐過你，如果佢哋真係會擦出火花，就唔會等到今時今日先至出事啦！



不只抽水：拉高裙露底咁出位嘅行為，明顯過晒朋友嘅火位，更加唔應該喺人哋女友面前做出呢種行為，你對佢嘅懷疑絕對合理。



