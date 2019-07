如果累了......Tomorrow is another day

近來情緒高低起伏快如閃電?所謂心境決定一切,做人過分悲觀或樂觀都不是一件好事,學習中庸之道,才能於亂世中站得穩。改編自小說《飄》(Gone with the Wind)的經典電影《亂世佳人》(Gone with the Wind),女主角郝思嘉經歷千山萬水後,最後說出一句「After all, tomorrow is another day!」明天是新的一天,明天就是新一天了,當金句落到夕爺手中,立即文學意境大為提升,演變成陳慧嫻的作品《明日有明天》。



《明日有明天》是來自陳慧嫻於2003年推出的專輯《情意結》,那是她簽約環球唱片後第一張推出的專輯,作為頭炮,其時唱片公司很用心打造,特別找來當年灸手可熱的音樂人陳輝陽出任監製,而二人也直言大有火花,和林夕合力製作了《明日有明天》,事實這首歌的旋律非常密集,不好唱,欠一點點功力都分分鐘會唱到斷戲,這正正也是陳輝陽向來的首本戲,由王菲的《暗湧》、《少女的祈禱》、《黑夜不再來》到《K歌之王》,陳輝陽寫的歌都帶有一種古典樂感覺,這沿於他的個人學習音樂歷程,至於《明日有明天》非常戲劇化、有歌劇感覺的編曲,正是為了展現電影《亂世佳人》的時代氛圍,於是疑問又來了,為何是《亂世佳人》呢?只因2003年對香港人來說是非常困難的一年,這一年,非典型肺炎SARS襲港,,政治上也掀起廿三條立法的爭議,社會的不安情緒教人難耐,正在製作唱片的陳輝陽,一天跟林夕商議工作事宜時,不知是誰說到了「Tomorrow is another day!」這句說話來互相勉勵一番,不久,陳輝陽便收到這一份動人歌詞,期望以歌曲鼓勵港人走陰霾,繼續邁步前行。一張用心製作的專輯,卻遇上前所未有的低迷市況,所以銷量是預計之內的......差,這讓慧嫻感到很失望,因而神隱了好一段日子,幸好近年慧嫻以演唱會形式再次現身於人前,未至於「收山」退休,白白浪費了美麗的歌聲。



一首2003年的歌曲,於2019年的今天細聽,只覺味甘性平,即使世道如一個循環,還是要咬緊牙關,放眼極目前方,tomorrow is another day,共勉之。





《明日有明天》

作曲:陳輝陽

作詞:林夕

主唱:陳慧嫻



流過多少眼淚也不必沮喪 至少也比黑雨浩瀚

玫瑰得到眼淚才特別茁壯 在絕嶺中怎可以不盛放

全靠試過絕望才珍惜開朗 每天都享樂便忘記了快樂

無法去進睡欣賞每班機升降 最多等天亮說晚安



浮雲逐秒遠飛我以為會記起

但做人像做戲 Tomorrow is another day

如疲倦到半死 入睡呼氣

難過會過期 吸一口新鮮空氣

Tomorrow is another day



人世間的配樂配不起天國 卻跟我分享過寂寞

在最高峰跌落仍剩下脈搏 如時間總嘲笑這種幻覺

全靠試過絕望才珍惜開朗 每天都享樂便忘記了快樂

無法去進睡欣賞每班機升降 最多等天亮說晚安



浮雲逐秒遠飛我以為會記起

但做人像做戲 Tomorrow is another day

如疲倦到半死 入睡呼氣

難過會過期 吸一口新鮮空氣

Tomorrow is another day



能夠哭出眼淚已得到釋放 有觀眾都不算寂寞

受過苦的笑容才特別耐看 連玫瑰都因此勇於盛放





聽歌時間:https://bit.ly/2MqrfUf