生活品牌嘉年華　粉絲要朝聖

如果自問是哈日族，LON-ON之於你猶如教徒的神聖教堂，必須持之以恒去朝聖，才能滿足心靈的需要。不經不覺，LON-ON已經成立20周年，品牌特此舉行「LOG-ON Carnival」，讓一眾「神徒」可盡情購物。



是次嘉年華設有6大專區，各區都具有自家特色，如在「旅人時光機」專區內，就可找到日本人氣皮革旅人手帳品牌TRAVELER'S COMPANY的產品，除了各式各樣的手帳、文具、小物外，還推出了40款日本限定的TN產品，非常珍貴。至於「經典日本」專區就擺放了數個高質的經典日本品牌，如職人手製手提袋The Superior Labor、在網絡界有「神之紙」之稱的MD Paper、為人熟悉的日本文房殿堂品牌KOKUYO等。此外，雲集Kidult最愛品牌的「Be Kidult」和美女肯定會尖叫、包羅日本護膚品牌的「最美日本」購物專區外，還有提供個人化訂製服務的「即席客製」區，以及可大玩電競遊戲的VR專區，活動多元化，相信會唔捨得走。值得一提，除了各個專區外，嘉年華場內亦設置了逾2米高MANUAL FACTORY Bear大型充氣公仔和大型LOG-ON霓虹燈，滿足大家瘋狂打卡的欲望！





LOG-ON Carnival

日期：即日至8月8日

時間：10:30am-10:00pm

地點：太古城中心二樓中橋