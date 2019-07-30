《百變小櫻》x ：CHOCOOLATE　夢幻魔法再現

由日本漫畫團隊CLAMP創作的魔法少女漫畫《百變小櫻》（Cardcaptor Sakura），早於1996年已經開始於少女漫畫雜誌《Nakayoshi》連載，故事主角小櫻集可愛與機智的形象亦令《百變小櫻》與《美少女戰士》一樣於90年代深得女生們追捧。



向來愛與不同人氣單位聯名合作的：CHOCOOLATE，繼與《美少女戰士》、《櫻桃小丸子》及《龍珠》等等人氣日漫聯名後，今個春夏就與《百變小櫻》攜手合作，推出設計圍繞漫畫中不同角色及魔法元素的服飾及配飾系列，當中一款以魔法陣作背景並配上小櫻與知世、桃矢與雪兔等等不同角色圖案的Print Tee相信會喚起大家唔少童年回憶。



配飾方面，聯名系列備有可手挽及斜背的PVC幻彩拼閃片魔法陣圖案兩用手袋，系列更有推出印有金色魔法陣圖案的玻璃蠟燭台及魔法陣鏡面首飾盒，前者懸掛的基路仔會隨着蠟燭熱力轉動，後者一打開盒魔法陣更會發出幻彩閃燈，夢幻魔法效果立刻呈現，自問小櫻Fans點可以錯過！