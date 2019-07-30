芭堤雅Terminal 21　廁所都係打卡位！

曼谷的Terminal 21，一直是打卡與Shopping兼備的商場代表，Terminal 21 Pattaya當然不例外，單是商場外的空地，已設計成停機坪的樣子，還放了架巨型飛機模型，航站樓主題更見突出；內部則與曼谷相似，以環球城市或國家來區分樓層，巴黎、倫敦、意大利、東京、三藩市及荷里活，除了巴黎鐵塔、比薩斜塔及金門大橋等著名建築物，洗手間亦是不可錯過的亮點所在，意大利樓層以方程式賽車作主題，東京樓層更與日式溫泉旅館的浴場無異！不得不讚的是，商場延續對泰國本土品牌的支持，芭堤雅商場亦不乏特色小店，而價錢親民的Food Court更是精明午餐之選。



Terminal 21 Pattaya

地址：456, 777, 777/1 Moo 6 Na Kluea, Bang Lamung, Pattaya, Chonburi, Thailand

20150

網址：www.terminal21.co.th/pattaya

單身旅子：www.travelloner.com



