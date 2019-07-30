本日日本：福岡佐賀夏祭花火　周末二連發

夏天去日本，相信唔少朋友都想湊熱鬧睇吓夏祭和花火。今個周末去福岡的朋友，有機會可一次過實現呢兩個願望啦！首先，8月2日至4日於福岡天神站周邊會舉行「天神夏祭2019」，期間每日首300位穿着浴衣來場的客人可以免費獲得透心涼的刨冰，加上各種小食飲品攤檔、抽獎會和盂蘭盆舞等活動，一連幾天都可感受夏祭的歡樂氣氛。



至於佐賀，於8月3日則會舉行「佐賀城下花火大會」，當日佐賀縣廳展望樓層會上映「Zombie Night Saga」光影投射Show。晚上8點半至9點在佐賀城北濠周邊（即佐嘉神社南邊）的城河上會發放花火（若天雨影響會順延8月4日），而且不設收費席，大家可以於周邊隨便欣賞呢！



天神夏祭2019

日期：2019年8月2日至4日（星期五至日）

時間：3:00pm~10:00pm（首日為 5:00pm~10:00pm）

地點：福岡市役所西側（福岡市中央區天神1-8-1）

網站：https://tenjinsite.jp/natsumatsuri/



佐賀城下花火大會

日期：2019年8月3日

時間：8:30pm~9:00pm

地點：佐賀城北濠周邊（即佐嘉神社南邊）

網址：https://saga-art.jp

