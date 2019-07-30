IB學生成功是天生聰明還是後天努力？

有不少學生家長在放榜後都問我一個問題：就是IB考得好的學生，是天生聰明還是後天努力而成？筆者和拍檔創辦IB教育中心已經6個年頭，中心教導超過6,000名學生，見盡不同類型的學生，其實聰明的學生可以考得差，笨拙的學生最後可以是IB狀元的例子比比皆是。所以當我們要解答這個問題時，首先我們要清楚知道IB課程是怎樣的一回事。



IB的確是一個殘酷的考試，最後結果可以定奪你的未來，就算國際學校的名牌中學如李寶樁、漢基，甚至傳統名校男拔、聖士提反等等一樣有人名落孫山，不能順利升讀心儀大學， 有些可能更因為成績不佳，失去入讀大學的機會。但是IB課程的美妙之處，與本地課程不同的是，通常學生努力就可以考得好， 後天努力相比先天聰明，佔IB成功更大部分。



還記得筆者當年的中學同學，有些留在香港應付本地考試，就算很努力把20年的過往試題做完，最後的成績卻不如理想。原因就是，香港考試的題目出題很深，很多都是學生在書本或者過往考試從未見過的。另一邊廂，筆者另一位同學，在中六的時候轉讀了IB，雖然之前在男拔萃校內考試都是100名左右（全年級200人左右），不是特別聰明，不過最後當了醫生，還和我們當年全級連續5年第一名的同學，在同一間醫院做了同事。這位IB同學的成功，當然源自他的努力，但是IB的考題變化不大，IB試題很多時候都是過往考題的改版，只要努力，一定會有成果。



聰明的學生，在IB上會有時間上的比較優勢，因為學習速度快，吸收能力好。但是失敗的原因，通常是過度自信或者懶惰。IB會給同學預計分，學校一般在IBDP 最後一年的10-11月就會給同學預計分成績，有些同學可能預計分已經很好，就對IB大考大意。要知道IB大考是一試定生死，而且考核的是全部內容，不是學校用分段式的考試，累積評分的，而且10-11月的時候，其實學校有至少3分1的課程未教，不能完全反映學生的能力，所以預計分優異的同學，不一定IB大考成績好，反之亦然。



如果仔女不被視為聰明的學生，預計分很差，不用灰心，因為我們親身見證很多IB畢業生，最後IB大考進步10分以上，由IB 30分，去到IB 40的數之不盡，再看看2019年香港IB學生考到40分以上的有高達接近600人，整個考試人數都只是2,000人左右，比例甚高。所以只要用對方法，無論聰明與否，只要你努力，不失去希望，下一個在報紙上分享成功點滴的IB學生都可以是你。



Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣