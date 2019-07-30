由法國設計師Jerome Jacques Marie Mage於洛杉磯成立的同名眼鏡品牌JACQUES MARIE MAGE（J.M.M.），2014年創立至今一直醉心以精湛工藝及創新意念演繹出品質最優越的頂級眼鏡設計，當中每副鏡架都選用訂製素材包括：10mm厚度Takiron醋酸纖維板料、4mm粗度鈦金屬鏡圈、酒紅色琺瑯手繪圓形鏡臂套及簽名式箭頭鉚釘等等打造，由日本眼鏡職人以傳統手造眼鏡工藝並歷時18個月去完成。



今回，J.M.M.就與東京機能服裝品牌White Mountaineering（WM）攜手合作，推出首個聯名眼鏡系列MONT BLANC ，設計以前者現有鏡款Felix「蛻變」而成，正好呼應後者主理人相澤陽介（Yosuke Aizawa）今個秋冬系列「轉變」主題，除了為鏡架換上可調節的訂製Asian-Fit鼻托增加佩戴時的舒適感之外，於10mm厚度Takiron醋酸纖維板料鏡框中更加入鈦金屬夾層，並刻上White Mountaineering字樣，為此副聯名鏡款注入低調的精緻細節。系列分別會推出Axium（黑框灰鏡）、Clear（透明框螢光黃鏡）及Lava（玳瑁色框）三款配色，各限量400副、300副及250副，每副聯名太陽眼鏡於鏡臂位置都有獨一無二的專屬限量序號以顯身價。



與此同時，除了White Mountaineering x JACQUES MARIE MAGE MONT BLANC以全球限量發售方式登場之外，本地眼鏡名所the WAREHOUSE optical近日亦再次與友好日本眼鏡品牌H-fusion攜手合作，以淺藍色賽璐珞（Celluloid）板材為這副聯名版HF-132打造出獨一無二的光澤及質感，鏡臂部分更襯上啞金色調營造出鮮明的對比效果，更有光學及太陽眼鏡款式同步登場，限量發售50副，喜歡追求賽璐珞鏡架獨有質感的眼鏡迷絕對唔可以錯過。