隨時睇攻略！HP OMEN X 2S　雙芒打機

打機經常都要靠攻略過關，如果想Quit Game情況下睇攻略，就惟有用手機！HP新推出的電競Laptop OMEN X 2S就可以幫大家解決呢個難題，皆因新機設有兩個屏幕，主屏幕為15.6吋全高清規格，同時支援144Hz刷新率，而第二屏幕則位於鍵盤後方，為5.98吋全高清觸控屏幕。第二屏幕可以顯示OMEN Command Center控制中心之外，亦可與主屏幕各運行不同程式，例如主屏幕打機，第二屏幕顯示攻略網頁或者經WhatsApp聯絡隊友等。最特別是對應實時屏幕映射（Real-time Screen Mirroring）功能，可以將主屏幕畫面局部放大顯示於第二屏幕，例如玩《PUBG》就可以將地圖放在第二屏幕上顯示。而且新機鍵盤設有多個快速鍵，方便隨時切換兩個屏幕的顯示內容。



作為旗艦級電競機，新機處理器就用上第9代Intel Core i7-9750H或i9-9880H，另內置32GB RAM DDR4及最高2 TB PCIe SSD固態硬碟。而顯示卡最高可選配NVIDIA GeForce RTXTM 2080 Max-Q，全屬頂級配置，可以應付絕大部分的遊戲。為加強散熱，OMEN X 2S亦加入液態金屬導熱層，加上OMEN Tempest冷卻技術，令機件不會因為過熱而影響效能。機身設計亦有電競感覺，機面的OMEN標誌、26鍵無衝鍵盤統統可以自設背光顏色以及不同時亮燈效果，打機更加就手。



同場亦推出新一代OMEN by HP，提供15吋及17吋兩款，設計上比上代更輕薄，亦提升散熱效能。此外，15吋版本更將屏幕刷新率提升至240Hz，畫面更加流暢。硬件方面則採用第9代Intel Core i7、i9處理器、最高32GB RAM DDR4，而17吋版本亦可選配雙PCle SSD，配合最高NVIDIA GeForce RTX 2080顯示卡，運行大型遊戲依然冇難度。廠方同時推出一系列OMEN電競「補品」，包括內置冷卻技術的Mindframe耳機、可以調校掌托高度的Reactor滑鼠以及Sequencer光學機械背光鍵盤。