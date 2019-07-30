生活夜校：左宗棠雞原來唔關左宗棠事

左宗棠雞的創始人是有「湘菜廚神」之稱的湖南人彭長貴，他年輕時移居台灣，進入國民政府第一任行政院院長譚延闓家廚體系，師承譚廚掌廚人曹藎臣。到了1952年，協防台灣的美國太平洋第七艦隊司令亞瑟•雷德福訪台，中華民國海軍總司令梁序昭決定設宴款待，找來彭長貴研究菜單，由於當時的賓客均為將領，而他家鄉的左宗棠又是常勝將軍，於是便以左宗棠雞為新菜式命名，在座所有人無不對這道菜讚不絕口。



後來彭長貴移居美國，並於1973年在紐約曼哈頓開設彭園湘菜館，全盛時期更有6間分店，左宗棠雞當然是招牌菜，前美國總統列根、布殊、小布殊、前美國國務卿基辛格、已故華裔美籍建築師貝聿銘等都是常客，慕名而來者不計其數，就連美國廣播公司也以特輯介紹，之後短短數天就收到超過900封索取食譜的來信，自此便成為美國中餐館的必備菜式。不過為了遷就外國人口味，美國版的左宗棠雞不但減辣而且加甜，與原先的味道略有出入，也因此帶來了「台灣湘菜」的嶄新風格。



源自經典菜系

中國地大物博，每個地方都有自成一格的烹調方式，而最著名的四大菜系分別有粵菜、川菜、魯菜和蘇菜；連同湘菜、閩菜、浙菜和徽菜統稱為八大菜系，而左宗棠雞正是湘菜的經典。湘菜亦即湖南菜，已有逾兩千年歷史記載，特色是辣味豐富、重視入味、刀工精細。除此之外更有基本味與複合味之分，甜酸苦辣鹹為基本味，複合味則由多種味道組合而成，創作出酸辣、鹹鮮、辣鹹、醬辣、湘滷等33種味型。