【深夜字聊】自娛太重手 引致淋巴管炎

Q：我是20多歲男生，單身。在前幾日自慰時發現龜頭向腹部那邊，裏面好像長了一條約2cm、淺紫色呈幼長條形凸起的水泡，按下去少許硬，不痛亦不似有灌膿，但就會左右移動郁吓郁吓。因沒有女朋友，一直都是以自慰發洩，相信不可能感染性病。請問這是生瘡嗎？如何治理？

王先生



A：此症既非性病，亦非陰莖長瘡，閣下千萬不要誤會患處是一顆瘡而加以擠壓。

龜頭冠狀溝、陰莖背部或側部、陰莖本體等附近位置長出隆起的條索狀或軟瘤狀物，質地似軟骨，不與表面皮膚黏連並可滑動，它其實叫做「非性傳染陰莖硬化性淋巴管炎」（Nonvenereal Penis Sclerosing Lymphangitis）。



陰莖「淋巴管炎」的誘發主因是男性在進行性活動時，未有注意調節力度，通常是自慰時過頻和過度的用力捏搓陰莖，或於性愛時過度激烈拉扯陰莖等，即容易導致陰莖局部創傷，繼而深入至陰莖皮下組織內的大淋巴管阻塞，阻塞後便會產生炎症和隆起。它屬於年輕男性族群的常見男科病例，患者以20至40歲的青壯年男性為主，他們的自慰次數傾向密集、較少節制、力度大，易因不慎造成局部創傷，所以陰莖「淋巴管炎」亦歸類為「過繁性生活後遺症」症狀之一。當創傷已成，若不幸患處被某些細菌或病毒(如單純皰疹病毒、衣原體和結核桿菌感染)入侵，即有可能誘發更嚴重的感染。



此症屬暫時性的淋巴發炎腫脹問題，非永久，通常可自愈，只要沒惡化，約4至6星期後便會自行消退。為求安心，建議患者可前往求醫，經由醫生臨床確診，明瞭病情可助減輕心理憂慮，而藥物治療亦可加快消炎效果。求醫的同時，患者亦必須於治療期間內警覺自限，完全停止性生活和自慰，好讓患處盡快復原。



李偉儀