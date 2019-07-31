《仙杜瑞拉》主題房　幸福感滿溢

南瓜車、玻璃鞋，還有一舞定情的浪漫情節，令灰姑娘Cinderella的故事深入民心，不少女生看得如癡如醉，恨不得自己也有類似的奇遇，尤其是出來社會工作以後，日日要面對殘酷的現實，更加想念童話世界。香港迪士尼樂園酒店於近期推出國賓廳《仙杜瑞拉》主題套房，正好給嚮往童話世界的成年人一個偷閒空間，一圓兒時的公主夢。



【帶你投入童話世界】

縱然投身社會好幾年，但不少女生仍忘不了兒時的公主夢——如果有朝一日可以嘗嘗公主般的生活，那就好了……今天，夢想終於有機會成真，只要入住香港迪士尼樂園酒店的國賓廳《仙杜瑞拉》主題套房，人人都可以成為Cinderella，進入童話世界中，擁有幸福與快樂。



《仙杜瑞拉》套房由設計至完成裝修，共花了接近一年完成。房內的布置以故事中的經典場景為藍本，引領賓客進入童話國度，焦點莫過於南瓜車造型梳化與玻璃鞋裝飾，生動地重現灰姑娘乘坐南瓜車會見王子、急忙離開時遺下玻璃鞋等情節；套房的牆身、地氈和梳化又加入了玻璃鞋、灰姑娘剪影等故事中經典獨有的圖案，襯以盡顯貴氣的金色床框與相框，房內還預留一處空間，以灰姑娘及王子共赴舞會的情節為背景，除了適合一班女仔打卡影相，亦適合用來搞Bridal shower、閨密派對、生日會、Theme party等。



【幸福生活的象徵】

香港迪士尼樂園酒店營運駐店經理陸志江說：「我們觀察到近年愈來愈多賓客選擇到香港迪士尼三間酒店慶祝特別日子，很多人會選擇在具特色設計的酒店房間慶祝特別日子、紀念日，或舉行Bridal shower。客人亦喜愛利用房內的各項擺設，拍攝充滿故事性的相集，記錄重要時刻。」值得一提，灰姑娘的故事是美滿幸福生活的象徵，故事中有很多場景與道具都深入民心，因此在設計套房時可塑性甚高。



官方網站：https://www.hongkongdisneyland.com/zh-hk/hotels/hong-kongdisneyland-hotel/

訂房熱線：1830 830