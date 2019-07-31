鳳鳴人氣石磨腸粉　日賣700碟

人氣石磨腸粉店鳳鳴，開業只短短3個多月，經常大排長龍，高峰期日賣700碟腸粉。

鳳鳴大廚兼老闆之一的林應祺只有30歲，原本從事建築設計的他，更因一次車禍改變自己，毅然放棄大好前程，向「廚師」的夢想進發。他從未後悔，反而認為：「一世人的機會不多，要好好把握現在擁有的，投入做自己喜歡的事，才會有成績。」



鳳鳴石磨腸粉店舖位只有約200餘呎，門外卻不時擠滿人龍買腸粉。腸粉全部即叫即做，人多時動輒要等上15、20分鐘，顧客也耐性十足，更完全不介意將新鮮滾熱辣的出爐腸粉以碟捧上手吃，一口接一口。炮製出如此讓人大快朵頤的小食，就是人稱祺師傅的大廚兼老闆之一 -- 林應祺。30歲的他原本從事建築設計一行，理應前途無限，但他並未滿足。「其實我不太喜歡文職工作，對住電腦會很累。我份人較好動，由細到大的夢想反而是做廚師及開店。」



因交通意外反思人生

但真正讓祺師傅踏上廚師之路的，卻是一次交通意外。約10年前，他與朋友到台灣騎單車環島遊，在往宜蘭途中，他的單車不幸撞上另一架電單車。他回憶說：「當時我傷勢不太嚴重，反而令駕電單車的女仔傷得嚴重。我就會去想一生人之中，可能有很多預料不到的意外，究竟這世界還有甚麼值得去做？」回港後，他認真的思考了這生人想做的職業、工作或夢想究竟是甚麼，最後就選擇了廚師。



對烹飪一竅不通的他，就到中華廚藝學院學師，後來輾轉在不同的中菜廳工作多年。去年就與中學同學及前同事合資40萬開店，一圓創業夢。



每日鮮磨米漿

與坊間一般小店賣的布拉腸粉不同，祺師傅做的是石磨腸粉，每日新鮮磨製米漿。用含豐富膳食纖維的紅米及黑米製成的米漿，讓炮製出的腸粉更健康。「米漿要用舊米加米碌（即米碎）磨成，舊米的黏性不大，愈黃愈有米香，每日即磨不留過夜。」祺師傅每朝6、7時便要回舖磨米漿，30斤的米大約可磨成100斤米漿，需要3小時。



全部腸粉也是即叫即製，收到柯打後，才將一勺米漿倒到鐵盤上，按客人要求加入雞蛋、葱花、豬肉碎或蟲草花等，再放入蒸櫃約蒸1分鐘完成，隨即刮起上碟。蒸好的腸粉薄身通透，嫩滑有蛋香，蘸上自家調配的豉油，鹹中帶甜，米香濃郁。



凡事親力親為，每日花在舖的時間分分鐘是15、16小時，會否回想繼續在建築師樓工作發展或會更好，但祺師傅說從未後悔過。「可能我份人較愛追夢，不會理會是否賺到錢，總之自己要開心，做自己喜歡做的事。就算如何差或跌倒，也要在原地起身再向前行，完成自己使命或夢想，始終這條路是自己選擇。」



新推出有流沙帶子腸、泡菜牛肉腸。為健康腸粉帶點新意。



7月28日銅鑼灣店新開張將有一連串優惠，8月3日當天三間食店更會推出5蚊一碟傳統石磨腸粉優惠。



詳情可參考： https://reurl.cc/YgWV4

銅鑼灣鳳鳴石磨腸粉：銅鑼灣景隆街5號聯成商業中心地下3B號舖