嶄新緩震顆粒科技打造　Nike Joyride Run Flyknit

Nike多年來一直能夠於運動界及潮流界站立於塔頂尖端，最大主因就是品牌對於科技研發一直不停向前，Nike Air、Lunarlon、React、Flywire、Flyknit及Flyleather每一款嶄新科技都可以話係獨當一面。近日品牌就帶來全新緩震技術Nike Joyride，希望透過減輕衝擊來幫助跑手放鬆雙腳，以出色緩震性能為跑手提供個人專屬的穿着感。



Nike Joyride於研發過程中經歷了無數反覆運算測試，最終於約150種素材中挑選TPE泡棉來打造成Nike Joyride緩震顆粒。鞋底緩震顆粒艙設計可以防止緩震顆粒過度移位，引致足部不適，所以設計團隊特別為不同版本Nike Joyride鞋款的鞋底緩震顆粒艙分布進行調整，以跑鞋為例，約8,000顆緩震顆粒中大約50%會覆蓋於腳踭區域，另外45%及5%則分布於中足及腳尖位置，嶄新緩震技術可以為跑手帶來因人而異的緩震體驗，此技術會率先應用於Nike Joyride Run Flyknit跑鞋之上，柔軟緩震及平穩過渡腳感有助緩解跑步時對身體造成的衝擊，絕對適合不同階段跑手着用。