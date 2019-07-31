三界五行：芽菜價廉　美味有益

袁枚是清朝乾隆年代的大才子，與紀曉嵐齊名，有「南袁北紀」美譽，都中了進士，入選翰林院庶吉士，當過乾隆皇的機要秘書，負責幫乾隆皇起草詔書，講解經書。



袁大才子雖然被尊崇為詩人、文學家、歷史學家，但卻無心仕途，也不計較這些虛榮桂冠，人未老，就告老歸隱隨園，享受飲食樂趣之餘，廣收學生教授詩詞歌賦，由於袁枚挑戰傳統的男尊女卑陋習，收的多是女弟子，早已惹來不少保守人士不滿，當他提出把名貴食材燕窩與平凡的芽菜一爐共冶時，更引起爭議，說是暴殄天物。一時間，不論有經濟條件食燕窩，或沒有經濟條件食燕窩的，都不認同。



袁枚不愧為泰斗級高人，他這樣解釋：堯帝貴為九五至尊，但也紆尊降貴，主動找隱士許由，退位讓賢，請他出山治理天下，許由卻不為所動，拂袖而去，去到穎水的清流洗耳朵，意思是堯帝的俗話污染他的耳朵。袁枚引用這個典故，塞了悠悠之口，沒有人再質疑他用豆芽配燕窩了。



今時今日，一些高檔的魚翅專家食肆，炒桂花翅、肘子菜膽燉翅或其他魚翅食品，都會有一小碟銀芽金華火腿絲伴隨，掐去豆頭豆尾的芽菜，清甜爽口，與名貴的魚翅配搭，猶如綠葉牡丹，相得益彰。



素食的僧尼、道長，把竹筍、菇菌、芽菜視為素中三珍，營養豐富，升清降濁，即使七老八十，也鶴髮童顏，銀絲白髮，臉色卻紅粉花緋。



方向宇