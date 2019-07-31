家樂事：善用間隔規劃　騰出更多空間

香港住屋狹窄，如何才能善用間隔規劃，騰出更多空間活動？是次單位便是其中一個例子，設計師以規劃技巧歸納空間、隱藏突兀的橫樑及襯上一室簡約的日式設計，把溫暖氣氛與型格味交織一起，形成一個寬敞愜意的家。



拆牆擴闊空間

牆壁是最佳的分隔元素，但同樣是收窄空間的阻礙物，正由於原則飯廳空間狹窄，在擺放餐桌及高櫃後，活動空間有限，因此Chill Interior Design設計師Ronald Cheung決定將飯廳與廚房的牆身拆去，將廚房改為開放式設計，立即令整個客飯廳空間感大增。客飯廳主要以木色為主，和風感十足，而廚房置放了一組黑色焗油板材製成的廚櫃，型格得來又可明確劃分其與用膳區。



為了把屋主多年來從運動比賽中贏得的獎項展露人前，設計師花了不少心思打造飯廳的飾櫃，由於獎牌獎盃由金屬製成，閃爍耀眼，故特意選用啞面亞加力膠板作為飾櫃背板，使之反射出來的視效恰到好處。而用膳區域以一組靠牆而置的飾板連橫長櫈作餐椅，配上淺木色板襯鐵架餐桌，散發暖意的同時亦不失時尚。



整頓私人空間

此單位擁有3房間隔，住着一家四口，本應非常合用，但由於其中一間房間一直用作置放雜物，故隨着兩個女兒日漸成長， 居室需重新規劃，為兩姐妹整頓私人空間的同時，亦要增加儲物位置，把雜物收納於其中。先說大女兒房間，為求善用空間，睡床以高空發展，粉藍色板組成的床連貫下置抽屜梯級及衣櫃，窗台位置更改建為L形書桌，讓細小的房間也可變成睡覺、溫習的空間。



至於小女兒房間，特別設置16寸的地台，一來可提供大量儲物空間，二來亦可作為傭人睡床，方便照顧較年幼的女兒。小女兒同樣睡高架睡床，床架、下置衣櫃及梯級採用湖水綠色板，感覺充滿大自然氣息，而睡床底棄用儲物櫃，改用木框架承托，一來騰出更多空間作玩樂區，二來木框架可區分傭人睡床位置，配合窗台上置的抽屜儲物，傭人同樣擁有私人空間。



屋苑：綠悠軒

間隔：3房兩廳

面積：878呎

裝修費：約HK$120萬