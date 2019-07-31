TAG Heuer　傳奇Autavia腕錶演變史

TAG Heuer配備革命性碳纖維游絲的全新Autavia早前在Baselworld展出後即成為鐘錶界話題，到最近品牌終於將這話題之作帶到港，為令大家進一步了解Autavia一列的演變歷史，品牌特別將多枚Autavia歷史珍藏同時帶到香港展出，由早至1940年代的儀錶盤計時器、1962年起開始推出的計時腕錶、及為著名賽車手Jo Siffert設計的Autavia都有齊。



Autavia源自Automobile汽車及Aviation飛機，早於1933年品牌已開始為賽車及航空界製作Autavia系列時計，深受賽車手及飛機師信賴，更成為錶迷追捧的收藏錶款。兩年前品牌將1960年代的一款Autavia計時腕錶復刻大受歡迎，到今年品牌決定將此系列變為永久系列，成為品牌繼3大系列Monaco、Carrera及Aquaracer後另一主線。



全新Autavia腕錶亦換上全新設計，腕錶改為採用品牌新標誌、錶殼比以前更纖巧、錶圈以陶瓷製成等，而錶底飾以由螺旋槳及車軚組合成的圖案，代表Autavia以Automobile汽車及Aviation飛機為靈感的設計。腕錶搭載Calibre 5機芯配備Isograph碳纖維游絲，這個專利名稱來自希臘語iso，意為「相等」，象徵零件運作的穩定性和一致性。此游絲優點是輕巧、密度較低、高抗溫差；幾乎不受重力與撞擊的影響，並且完全具有防磁性。



之前的Autavia腕錶屬計時錶款，今次推出的全新Autavia腕錶屬三針款式，共有7個款式，包括5款精鋼款及2款青銅款式，青銅款式配有綠色或棕色煙熏錶盤，雙向旋轉錶圈分別採用黑色或棕色陶瓷。棕色錶盤與棕色陶瓷錶圈搭配棕色皮革錶帶，而綠色錶盤與黑色陶瓷錶圈則配襯卡其色皮革錶帶。