本日日本：大阪心齋橋有貓浴場

錢湯跟貓咪，看似冇乜關連，但原來可以將兩者結合，成為話題店舖！話說大阪心齋橋位置最近開設了一間貓浴場，外觀驟眼睇似足一間錢湯，查實原來係日本首間錢湯風貓Cafe！而該咖啡店內的布置亦貫徹浴場風格，無論內外都洋溢着昭和大眾錢湯Feel，而且更不乏心思位，除了有錢湯不可或缺的富士山牆壁外，亦特別找來昭和時代錢湯所使用的Locker，加上還有去錢湯時盛載沐浴露等的膠盤作裝飾，絕對是一個與別不同的貓相聚空間！你可以在特製的超廣闊榻榻米上跟貓咪耍樂一番，甚至可以跟貓咪同睡，更厲害的是Cafe設有足湯服務，你可以邊抱住貓咪邊泡腳，肯定非常治愈，不過大前提係貓咪肯畀你抱先得囉！值得一提的是，店內的貓咪是待領養的保護貓，不過外國人就唔使諗喇，純粹享受一下貓咪時光喇。



貓浴場

地址：大阪市中央區島之內1-14-29 1F

營業時間：12:00nn~9:00pm（周六、日及假期至8:00pm）

收費：每10分鐘200日圓（周六、日及假期每10分鐘250日圓），1小時Course 1,500日圓（周六、日及假期1,800日圓），一日Free Plan 3,800日圓

網址：https://bit.ly/2Yt4CEZ

