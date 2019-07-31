秋葉原《刀劍神域》特展　「體感」斬妖

不經不覺，日本動漫名作《刀劍神域》（英文名字簡稱SAO）原來其原作輕小說已刊登10周年，為此官方於8月12日開始，在秋葉原UDX大樓舉行為期一星期的特別體驗型特展「SAO -EX-CHRONICLE-」，當中最矚目，絕對是由Sony公司以最新技術研發的「Sword Skill Challenge 」活動，它是個動態捕捉體驗，參加者都可透過自己身體，以體感動作操控《刀劍神域》主要角色，如桐人及尤吉歐等，去討伐斬殺來侵略的妖物哥布林，當玩家發動「Sword Skill」時可給你體驗斬瓜切菜快感！展覽活動尚有其他豐富內容，可登入活動網站上參詳。



SAO -EX-CHRONICLE-

地點：秋葉原UDX 2F AKIBA_SQUARE

日期：2019年8月4日-18日

門票：1,500日圓（約HK$110）/ 贈原創商品門票3,000日圓（約HK$219）

網站：https://sao-ex-chronicle.com/



