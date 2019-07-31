第十使徒　享譽布爾岡

早前曾介紹過漫畫《神之水滴》的「第一使徒」，而7月初在倫敦拍賣會以英鎊£15,730（約HK$55,683）成交的Grands Echezeaux 1998 Domaine De La Romanée-Conti，則與《神之水滴》的「第十使徒」Grands Echezeaux Grand Cru 2002, Robert Sirugue來自同一個酒莊。



Grand Echezeaux與姊妹酒莊Echezeaux同樣位於布爾岡數一數二的Vosne-Romanée葡萄園，兩個酒莊只相隔一條小路，但Echezeaux佔地37.7公頃，而Grand Echezeaux則只有9.1公頃。Grands Echezeaux面積雖小，卻以上乘品質馳名，一直以來堅持以傳統手法結合現代設備釀酒，將葡萄浸漬5天後提高溫度以利酒精發酵，然後才在橡木桶陳釀18至20個月，最後不過濾直接裝瓶以保持最原始的風味，酒紅色的佳釀散發着馥郁的水果香氣，亦由於物以罕為貴，酒莊在拍賣會中經常會引來激烈競投。