生活夜校：為甚麼颱風沒有2、4至7號？

每逢打風，大家都會問一條問題，就是為甚麼1號風球一跳就跳到3號，然後一變就係8號，咁2、4、5、6及7號呢？原來以前真的有這幾個風球啊！



由1917年開如，香港便開始使用1至7號信號代表風暴情況。其中2號至5號分別表示烈風將會由北、南、東或西四個方向吹襲本港。



到了1931年更改為1至10號，其中2號及3號分別表示強風由西南及東南方向吹襲本港，4號為非本地信號，5號至8號分別代表來自西北、西南、東北或東南四個方向之烈風，9號則代表烈風風力增強，10號代表颶風吹襲。後來2號、3號及4號時有時無，到了1930年代後期便被取消了。



到了1956年，又在1號戒備信號及5號烈風信號之間，加上3號強風信號。 但5號至8號都屬烈風，容易令市民誤以為5號比8號輕微而疏於戒備，為免引起混淆，由1973年起，5號至8號風球分別由8號西北、8號西南、8號東北及8號東南四個信號代替，並一直沿用至現在。

可能大家仲會有另一個疑問，8號分四個方向，點解9號同10號風球又無呢？原因好簡單，10號風球代表颱風的風眼已非常接近香港，甚至已進入風眼，故難以劃分4個方向。