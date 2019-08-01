【健樂事】龍眼渾身是寶　4類人慎食

別名「桂圓」的龍眼又到了當造期，作為嶺南四大珍果之一，曾經是進貢皇上的貢品，除了果肉爽甜，更可謂渾身是寶！



根據中醫角度，龍眼肉含豐富營養，具備補心脾、益氣血、健脾胃、潤膚養顏、改善失眠等功效，而它的核和殼亦不乏食用價值，前者可用來醫治痛症，祛除體內濕氣，後者則有助驅風，改善因風邪引起的頭痛、咳嗽、腸風等。至於龍眼葉有清熱作用，磨汁外敷可醫治疔瘡和紓緩傷口的功效。

不過，龍眼屬於濕熱水果，不是人人都啱食，例如陰虛內熱、痰火體質、舌苔厚膩、消化不良、腸滑便瀉、風寒感冒、月經過多者均要忍口，而以下4類人士更應慎食，以免病從口入。



第1類.痛風患者

龍眼的果肉含有腺嘌呤（Adenine）物質，患有痛風症人士一旦吃了過量，可能會引起關節腫痛。

第2類：哮喘患者

哮喘症的病患者不宜多吃，以免引發肺熱咳嗽，誘發哮喘病。

第3類：糖尿患者

龍眼的甜度高，糖尿病患者不宜多食，而經過焙製的龍眼乾，水分減少，含糖量更高！

第4類：孕婦

孕婦的體質多是陰血偏虛，而陰虛則生內熱，龍眼屬於一種容易導致上火的水果，一旦多吃，不但會增添胎熱，還容易導致氣機失調，甚至有機會引起流產或早產。

