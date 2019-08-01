許靖韻、曾樂彤　孖妹澳門食住歎

去旅行不一定要跟男友，和閨蜜來個快閃遊，暫時忘記煩惱，與好姊妹享受幾天假期也有不一樣的樂趣。歌手許靖韻（Angela）和曾樂彤最近就孖公仔遊澳門，原來英皇娛樂酒店推出了一個閨蜜住宿套票，價錢勁抵之餘，仲有靚靚房間、飲食及水療優惠，難怪兩姊妹叉足電回港，大讚節目豐富好抵玩！



Angela和曾樂彤平日為歌唱事業瞓晒身，難得放假一天過澳門Relax，當然要玩得盡啲！英皇娛樂酒店推出全新閨蜜住宿套票，包來回船票、免費升級豪華三人客房、自助早餐、餐飲禮券、水療現金券、澳門觀光開蓬巴士旅遊券等，就等兩姊妹帶大家睇下有咩玩啦。



透明泡泡椅 瘋狂打卡

首先睇下間房有幾靚，由於是三人同行的套票，入住的是豪華三人客房，大部份都設有極夢幻的泡泡椅，可以和閨蜜瘋狂打卡影靚相，Angela和曾樂彤見到咁靚的布置都立刻「網紅」上身，拍下美美的一刻。「房入面有張咁靚嘅櫈，想點影都得啦！同埋坐係度望住開揚的景色好Relax，可以同閨蜜暫時放下煩惱，盡情放鬆。」此外可免費享用房內Mini Bar及可攜式 WI-FI 熱點。首99位購買套票的朋友更可獲得由蔡卓妍推出的首個自家品牌 ENFANTSKIN 全新活顏注氧面膜，泡泡面膜能即時為肌膚注氧並加速血液循環、促進細胞更生，即時見到美白效果。忙裏偷閒和姊妹們互影靚相，敷個泡泡面膜、傾下心事，的確是人生一大樂事。



豐富自助餐 台灣風味

傾到肚餓，是時候開餐，套票包括一張價值 MOP 200 的酒店餐飲劵，可以自行選擇於酒店內不同的餐飲使用，喜歡日本菜可選貴族爐端燒、喜歡中菜可選皇廷閣，重點推介御廚西餐廳的自助餐，MOP 298起便可以品嘗多款國際時令海鮮、燒烤美食、美味甜點，還有 Haagen-Dazs 雪糕任食。由即日起至8月31日更提供多款台灣主題美饌， 包括台式三杯雞、咸酥白帶魚、紅蔥醬炒牛肉、吉列台式鮮肉腸、酥炸地瓜、蚵仔煎等美食，用料和做法都夠地道，令人吃不停口。「想不到竟然有天仁茗茶的珍珠奶綠任飲，我超鐘意呀！」珍奶迷Angela表示。



而曾樂彤則對台式三杯雞讚口不絕，覺得非常入味。留意餐廳每晚8時舉行幸運抽獎活動，客人有機會贏取免費自助餐（當晚即可使用）。此外為慶祝英皇娛樂酒店 13 周年，凡於即日起至8月17日惠顧御廚西餐廳，有機會得到額外驚喜，於8月5日及8月17日晚，酒店將會送出雙人「容祖兒紅館演唱會 2019 門票」及來回船票一套，名額兩個，得獎者會有專人通知。



泰式按摩 放鬆身心

食飽就當然要歎番個按摩啦！套票贈送的水療現金券可在位於20樓的「英皇水療中心」使用，水療中心布置好有泰國Feel，置身其中已經有放鬆的感覺。來自泰國的專業護理按摩師，揉合天然草藥與泰式傳統按摩，將香薰精油、藥草及香料釋放身心的能量注入身體。「泰國師傳的手勢好正宗，按完真係放鬆晒！」Angela說。曾樂彤則表示：「師傳知道我的肩膊攰，特別用薄荷膏幫我按摩，好細心。」期間限定的排毒煥膚之旅包括以茉莉花磨砂膏按摩身體，然後享受清爽的面部護理，之後再以泰式精油全身按摩，只需MOP 989，讓你面部和身體煥然一新。



英皇娛樂酒店「閨蜜住宿套票」

價錢(三人同行優惠): 星期日至四 HKD668(每位) / 星期五 HKD868(每位) / 星期六 HKD928(每位)(以上優惠不包括 10%服務費及 5%政府稅)

線上預訂：https://www.grandemperor.com

預訂熱線： +800 1668 1688

地址：澳門商業大馬路 288 號

(不適用日期: 2019 年 9 月 12 至 15 日、2019 年 9 月 30 至 10 月 6 日、2019 年 11 月 14 至 17 日、2019 年 12 月 23 至 27 日)



套票包括：

─ 免費升級至豪華三人客房

─ 自助早餐

─ 噴射飛航普通位來回船票 (可選擇於上環或*屯門船票)

─ 每房贈送價值 MOP200 餐飲禮券 1 張

─ 每房贈送價值 MOP100 水療現金券 6 張

─ 澳門觀光開蓬巴士旅遊券(2 日票)

─ 免費無線網絡

─ 免費享用房內迷你吧

─ 免費使用旅遊手機及可攜式 WIFI 熱點