三界五行：豆角美食　補中益氣

上天有好生之德，在夏季為人類提供營養豐富、開胃健脾的豆類和瓜類蔬菜，而且大多數的豆類和瓜類農作物，都是攀延上架，這樣可在雨季避免水浸，打颱風、下大雨的日子，蔬菜會被水淹壞，白豆角、青豆角、冬瓜、節瓜、水瓜、合掌瓜、白瓜則當造，解決了蔬菜供應的困難。



白豆角營養豐富，含蛋白質、維他命A、B雜、C，以及鈣、鋅、鉀、鐵等多種微元素，正好補充夏天的體力消耗。中醫養生認為白豆角補中益氣，潤腸通便，不論男女老少都非常適合。白豆角最上等的品種叫「珠仔豆」，豆身粗壯，豆粒飽滿如珠，用來煮五花腩最合時宜。將白豆角折成一吋長，五花腩切片，麵豉醬、蒜頭、薑、糖備用，先用中火將五花腩兩邊煎香，卸去部分肥油，這樣的五花腩會有爽、香、甘甜而不肥膩的口感。五花腩盛起，鑊洗淨，鑊中的豬油不要。起鑊用植物油爆香蒜茸和薑絲、麵豉醬，加入白豆角爆透，加水，蓋好，煮五分鐘，放下五花腩，再蓋好，再煮三分鐘，白豆角又腍又香，粗纖維，可化解五花腩的肥膩，不用擔心體重增加。如果喜歡食魚，可以用鯇魚腩或魚尾代替五花腩。



青豆角營養成分與白豆角同，但宜炒不宜炆，否則煮過了火，既失了青翠欲滴的美色，又少了爽脆的口感。青豆角炒牛肉是絕配，被人戲稱為「金剛棒打牛魔王」。夏天把青豆角、叉燒、豆腐乾、大頭菜、冬菇、蝦乾或大蝦米切粒，炒雜錦丁，用來撈飯，非常開胃，營養豐富。



方向宇