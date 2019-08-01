唔駛開火都整到菠蘿炒飯

每次炒飯，除了要預備大量隔夜飯，還要預備多種材料及大量油來炒，一不小心就會吸收過多油分和熱量。銅鑼灣一間樓上Café主理人Ron Cheng，今次就教大家一個無火無油的「新機菠蘿炒飯」，用椰菜花來代替米飯。



先將椰菜花浸醋水數小時，除驅蟲外，還可去除草青味。為了保持口感，故要去除粗身的莖部，然後將之攪碎成米飯模樣。之後加入菠蘿粒和提子乾作配料，利用各式香料和調味，令整個米飯風味更佳。Ron指調味料中最重要是加有機椰子牛油，它不僅能為炒飯添香，還可將食材黏實，入口不易散開，而清新的炒飯不油膩亦不致肥，相信連小朋友都識整，健康又飽肚。



材料：

椰菜花 1/3棵

白醋 3至5滴

水 1湯碗

三色椒各 1/4個

提子乾 10克

菠蘿粒 15克

印度Masala粉 少許

岩鹽 少許

白胡椒 少許

孜然粉 少許

薑黃粉 2湯匙

有機椰子牛油 2茶匙



做法：

1.椰菜花浸在加了白醋的水內約3至5小時後洗淨。

2.椰菜花去莖，打成米飯般的碎粒；三色椒切粒。

3.椰菜花粒、三色椒粒、菠蘿粒、提子乾、Masala粉、白胡椒、岩鹽、孜然粉、薑黃粉和有機椰子牛油混合便成。