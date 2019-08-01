R.Sanderson　高踭鞋 x 波鞋混合體

時裝界近年大吹Athleisure運動悠閒風，皮鞋品牌們紛紛加入戰團推出運動鞋。除了波鞋外可有想過為傳統的高踭鞋及皮鞋加入運動元素呢？深得OL熱捧、以24K金箔鞋踭為標誌的R.Sanderson London，破格推出結合運動鞋同皮鞋的高級運動系列ALKE。ALKE名字靈感源自希臘神話中勇氣及力量，鞋款由品牌意大利鞋廠以傳統鞋手工藝製造，主要有3個款式，包括高踭尖頭鞋、平底尖頭鞋及平底方頭鞋。鞋身融合多種物料 – 漆皮，小牛皮，羊皮，PVC， 記憶鞋墊及R.Sanderson經典24-carat金箔鞋踭。最特別是皮鞋中間附有一個皮飾，猶如運動鞋的鞋舌變奏版一樣，加上粗身運動鞋帶，倍添運動氣息。此皮飾採用可拆式設計，令皮鞋變出多種穿着方法。



至於品牌最新秋冬系列以藝術畫作為靈感，標誌性的Pebble鞋頭裝飾推出多款新圖案，並邀請英、法、意及日本等資深工藝師，以傳統工藝打造Pebble裝飾。重點作Shadow II以Andy Warhol 1978年創作的Shadows藝術作品為靈感，漸變色的Pebble以壓碎的German Glass工藝設計，做出如鑽石星塵的閃爍效果。其他設計有七彩幾何圖案的Cubik及水墨畫為酣感的Ink等，設計猶如精緻小型藝術品。