【靈敢侶情】我當你是朋友的潛台詞是……

有沒有試過被對方一句「我當你是朋友」而迷惑？



我有。



猶記得當日聽到這一句，我立即信以為真，還一頭栽進去跟人兩肋插刀、天天找人吃飯、聊天、談心事。到被人家推卻，我還替他找藉口；被已讀不回，我又認為一定是自己做錯了甚麼。最後，對方更避開我，哈！



隨着年歲增長，在不同機緣之下，我開始種下不少真心友誼、漸漸亦修來很多一世的好朋友，經歷過很多「在心中」的情之後，我便突然明白到，一句「我當你是朋友」，其實代表「你不是我朋友」。



「當」有假設的意思，「我當我想罵你」，代表假設我想罵你，所以，「當」有不真實、未成真的意味。一對夫妻，不會跟對方說「我當你是老公／太太」；一對情侶，不會說「就當我愛你」；一對父母，亦不會對子女說「當你是我生的」，因為，一切都是肯定的事實。



到底，說這種話的人，甚麼心態？



大概是，他不視你為朋友，但又想你視他為朋友，所以把你說成是他的朋友，希望你會視他為朋友。



唉，好複雜。



簡單一點就是：我的情不給你，但你的情最好留給我。



所以在近年，我已經不再相信言語，友情愛情這回事，還是一切在心中、用眼看的好。有時說得太多，反而無私顯見私。



你當我是朋友嗎？謝謝你，那我都只能「當」你是朋友。



彼此彼此，不拖不欠。



周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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