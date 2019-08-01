Hermès秋冬新袋　細得搞鬼

Hermès手袋向來都是女士們的Dream Bag，不過品牌手袋用料十足，手工精細的同時，分量同重量都絕對唔少。可能眼見近幾季的細手袋熱潮，品牌秋冬季將不少經典手袋縮細推出迷你版，部分手袋仲縮到只得手掌般大！新季配飾系列中出現兩款Bag Charm，將經典的Kelly Twilly手袋同品牌橙色紙袋縮細成超級迷你版，設計可愛到極，雖然只可作手袋裝飾，但嘉賓傳媒見到都大叫Kawaii，成為全場最搶Fo設計，相信定必成為秋冬熱搶配飾。



大受歡迎的Lindy同Constance，秋冬推出可用的Mini Size款式，雖然設計只是正常版的三分一左右，但容量不少絕對放到電話銀包等基本小物。以Kelly Bag為藍本的新袋亦有不少輕巧款式，如Kelly Danse II可作腰包或肩袋使用，而Kelly Pocket To Go是輕身Clutch Bag款，巧妙地將招牌Kelly袋扣飾於斜角位，玩味十足。值得推介有兩款全新手袋，一款是Saddle Bag款的Saut Hermès，袋身極輕但多格設計非常實用，另一款是Simone Hermès手袋，取材自學生以書帶紮着課本的造型，同樣備有多格設計，可作手挽袋、肩袋或Clutch Bag用。