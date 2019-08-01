本日日本：生日收到鹹蛋超人來信……

小朋友對於動畫角色及特攝超人零舍情有獨鍾，分分鐘更將之視為偶像。當中經歷了多個世代的鹹蛋超人（Ultraman），多年來深受日本及亞洲多地的小孩歡心，如果這位英雄角色趁小粉絲生日時給他寄出恭賀信件，收件人肯定會好興奮兼好Warm喇！唔使等發夢，話說日本的EXNET公司看準了動漫及特攝對小孩的吸引力，特別推出了名為「角色郵件」的服務，簡單講就係以動畫特攝角色的身份給生日的小朋友寄信（當然係攞正版權喇），給壽星仔女來個意想不到的驚喜。



而該公司的新猷是今日起推出令和首位鹹蛋超人「超人TAIGA」的生日信服務，信件分為「幼兒」及「小孩」兩個款式，前者內容偏向簡單兼用詞較淺白，後者則較長篇及多啲深字，而信件內容分別由3位鹹蛋超人（分別係超人TAIGA及其兩位拍檔超人TITAS及超人FUMA）撰寫（當然係印刷品，同埋係日文喇），都係講下多謝小朋友支持，祝佢生日快樂及送上一堆鼓勵說話，不過最得父母歡心的莫過於另設一個特別信息欄，可以藉着此欄將心底話借超人把口講畀小朋友聽！而信封同信紙都印晒超人TAIGA等的靚靚圖像，而且更另外附送該鹹蛋超人的Photo Card（連保護封套），收費每封1,400日圓（送信費用另計）。唔知幾時會有中文版本服務呢？



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