吉卜力8大動畫展區率先睇

《龍貓》、《天空之城》、《魔女宅急便》……一套套吉卜力工作室製作的電影，陪伴不少人成長，更為他們帶來了童年時期對奇幻世界的憧憬。相信粉絲們都很想走進電影中一幕幕膾炙人口的經典場景，現在機會嚟啦！事關《吉卜力的動畫世界》香港站展覽於8月3日至11月3日在九龍灣Portal 6311舉行，場內會劃分為8大展區，包括《龍貓》、《天空之城》、《魔女宅急便》、《飛天紅豬俠》、《百變狸貓》、《幽靈公主》、《千與千尋》、《哈爾移動城堡》。



是次展覽由吉力卜工作室原創設計，從這些設計原稿中的場景雛形已能感受到工作室對每一項細節，無論是構圖顏色、場景安排、視覺特效及燈光配置等的要求都非常講究，而且日本團隊原班人馬更專誠由日本飛到香港監督及參與組裝過程，甚至以手繪壁畫方式親自上色，務求將最原汁原味的吉卜力呈現於各位香港粉絲眼前。同時，為呈現高畑勲導演與宮崎駿導演作品的精髓，場景特別以「盒子藝術」（Box Art）營造立體感，使視覺上極盡恢宏奇麗，讓粉絲可穿梭當中的重要時刻，更能化身電影一角，與角色盡情互動拍照。



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此外，展館內有數百款吉卜力工作室動畫電影的精品發售，除了場景設計原稿明信片外，要數今次香港站最具特色的期間限定精品，就絕不能錯過獨家幻燈片紀念禮盒套裝，每張幻燈片都是以最原始的暗房吊掛沖洗方式完成，純手工方式製作，嚴格控制溫度和時間，其鮮艷又復古的色彩不僅是對技術的考驗，也是一代人的童年回憶，每盒內附9張幻燈片，全是精選的吉卜力經典動畫場景，包括《哈爾移動城堡》全貌、《魔女宅急便》中琪琪的麵包店等。幻燈片紀念套裝隨盒附上一個小型紙燈箱，大家只要利用手機電筒，就能投映出一幕幕經典場景，隨時隨地重溫感動回憶。此商品只限展覽期間在會場發售，FWD x《吉卜力的動畫世界》香港站獨有，極具收藏價值！