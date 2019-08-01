果粉聚焦：iPhone攝影奧斯卡 《大家姐》獲年度大獎

今時今日手機影相靚就係人都知，而各式各樣的手機攝影比賽亦應運而生，被譽為手機攝影界「奧斯卡」的The iPhone Photography Awards（IPPAWARDS）攝影大賽日前便公布了2019年度的得獎名單。



創辦於2007年的IPPAWARDS已來到第12個年頭，今屆共吸引到來自140多個國家的iPhone攝影師參與。今屆的年度大獎由意大利攝影師Gabriella Cigliano的《Big Sister》（《大家姐》）所奪得，作品攝於坦桑尼亞的溫古賈島，攝影師透過iPhone X與黑人姐姐進行眼神交流，並展現出優美的構圖、美感與色調。至於年度冠、亞、季軍則分別攝自iPhone SE、iPhone 7 Plus及 iPhone X，證明新舊iPhone都影到靚相。



除了以上獎項，賽事也公布了18個類別的前3名得主及作品，分類包括抽象、動物、建築、兒童、花卉、風景、生活、自然、新聞、全景、人物、肖像、靜物、日落、旅行、樹木、系列、其他等。而隨着得獎名單公布，新一屆比賽也旋即展開，有興趣可登入IPPAWARDS的網頁報名，截止日期至2020年3月31日。



