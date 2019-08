順風快遞：託運行李多送你10kg

近月有不少事件令人心情欠佳,是時候出走一下平衡心情,而暑假期間不少航空公司同時各出奇謀吸引大家,睇睇邊樣啱大家心水啦!



【香港航空 日韓台免費行李託運升至30公斤】

日韓台向來是港人外遊最愛!8月5日開始,香港航空的託運行李會改新制,經濟客艙人士的免費託運行李限額由基本的20kg增至30kg,而商務客艙則由30kg增加至40kg。讓你多買幾件手信饋贈親友!

網址:https://bit.ly/2b7arNk



【Etihad Airways加碼睇Formula 1賽車】

去中東除了轉機,仲有乜嘢好玩?有份冠名贊助2019阿布扎比一級方程式的Etihad Airways,推出11月29日至12月1日的4日3夜或以上的套票,當中包括了Ibis、Tryp by Whyndham和Intercontinetal等著名品牌的雙人房住宿,及一級方程式門券。價格由US$1,250起(約HK$9,750)起,值得大家留意!

網址:https://bit.ly/2DegLnm



【Air New Zealand 全黑力量撐球隊】

黑色服飾近期可能有人想避免穿着,不過新西蘭人卻話要光明正大咁着!皆因該國人氣甚高的國家欖球隊,便有All Black的暱稱。今年9月他們會遠赴日本,參加世界盃欖球賽,因此出名愛創作搞笑飛行安全示範短片的Air New Zealand,便以球員和知名美劇演員Rick Hoffman為主角拍攝全新短片,會加插飛行安全訊息外,片中更宣布公司改名為Air All Blacks,一顯新西蘭的幽默,並已於各航班班上播放,會乘座Air New Zealand的朋友記得要留意啦!

網址:https://bit.ly/2Ox6bxY