深廣直通：深圳減壓展　「壓力山大」都唔怕！

近期香港人壓力真係大到爆煲，係時候放鬆一下，最近深圳舉行緊深圳減壓展，大家嚟到呢度，就算係「壓力山大」，都可以盡情發洩！

今次展覽分為動態減壓屋及靜態減壓屋，前者包括可以讓你瘋狂地發洩的AngerRoom、戀人最愛玩的泡泡足球&拳擊屋、愛心發電單車點亮小心心、完全釋放壓力的熒光枕頭大戰，喺度發洩心中嘅怨恨！至於靜態減壓屋，則包括十億美金池、連馬桶都是金的黃金洗手間、陌生擁抱牆、忘憂隧道、懶人小屋，還有萌死人的喵小屋。



【ANGERROOM】

壓力大時，最好就是狂扔東西，不過將家中用品狂扔，事後壓力可能更大，但來到ANGERROOM，大家可以盡情地扔，絕不手軟！VVIP票更包發洩套餐：若干啤酒瓶、碟子、碗、鍵盤，甚至還有絲襪！玩家會戴上安全帽、防護手套、防護服，用棒球棍盡情發洩。



【泡泡足球】

泡泡足球是這次減壓展的熱門項目，大家走進泡泡足球，便可以與閨蜜、朋友盡情決戰了！



【拳擊屋】

屋內幾個人偶，供你踢，打，放心，絕不還手！搵佢哋嚟發洩，仲好過將人當沙包嚟發洩吖！



【熒光枕頭大戰】

在這裏，在一千個枕頭與一地鵝毛，大家在熒光燈下，可以盡情用枕頭攻擊同伴！



【愛心發電單車】

不用跑去健身房也可以狂踩單車啦，一邊踩，一邊發電，不但可看看誰人就夠Power，還可以化悲憤為電力！



【陌生擁抱房】

一個人面對壓力，往往會拒人於千里，把自我隔離，在這個「擁抱房」，你可以跟親人、朋友，甚至陌生人擁抱吧，實行將冰山劈開。



【美金池】

人無夢想，同條鹹魚有乜分別，不過相信很多人的夢想，就是被金錢所簇擁，因為這裏無數金錢，供你任意揮灑，在美金池上來一場鈔票雨，還有大把金幣可以把玩，現場還有一顆長滿錢袋的搖錢樹在這裏，讓大家發一個「美金夢」。



【黃金洗手間】

人生很多時間都在洗手間度過，假如一個洗手間內有齊金馬桶、金浴缸、金噴頭、金條、金色洗手盆，地面還要鋪上金磚，金光閃閃多美麗，即使再多的憂愁，在此都會煙消雲散……一陣咁多！



【忘憂隧道】

這裏雖然沒有忘憂雜貨店，卻有一條忘憂隧道，集驚艷、唯美、時尚於一體，既可減壓，又可拍照打卡，呃到Like，就乜嘢壓力都無晒啦！



【懶人小屋】

人最大嘅壓力，就係要不停工作，其實間中偷吓懶，鑽進「大梳化」，閉上眼睛，放空一下，即時可以充電。



【喵小屋】

世界最讓人減壓的，可能就是喵星人，在這個喵小屋，大家跟貓貓們在一起，心情也即時得到放鬆，和牠們玩一會，單純就是如此簡單，你也為自己奮鬥下去，多一份勇氣！



展覽日期：2019年6月29日-2019年9月1日

展覽地點：G&G創意社區2F，深圳市南山區荔園路9號

交通路線：地鐵2號線，水灣地鐵站D出口，出站步行約570米