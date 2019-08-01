【深夜字聊】長期受濕疹煎熬　如何根治？

Q：本人男性，56歲，生活正常。年輕時貪玩，打網球至全身濕透，在没有帶備另一套運動衣及毛巾，借用朋友用過之毛巾冲涼，及後穿回自己濕透之運動服再繼續打波，幾日後發現私處痕癢及有小泡，用手擠出，見一淡黄像魚油丸的小泡彈出然後不知所蹤，往後數月發現不妥，看過多個專科醫生都未能斷症，只説不會傳染，給予類固醇藥膏了事。20年來不斷求醫，醫生都未能解釋是何症，在傾家盪產下無奈放棄！但看到閣下專欄，好似多年後終於有人知道此症何來，所以想閣下提供資料及解答，謝謝。

心煩人



A：閣下尋求西醫治理，獲處方類固醇塗劑及斷定為不會傳染，此為陰部濕疹居多。或許由於西醫通常將陰部濕疹列為「皮膚搔癢症」之一種，患者容易因這個概括詞彙而以為未有明確斷症。



在氣溫炎熱和濕度高地區，男性患陰部濕疹算是常見，成因亦各有不同。最普遍成因是有些男性因大汗和陰部皮膚長時間被汗液浸漬，同時受內褲摩擦而引起搔癢。此外還包括有些男性缺乏吸取維他命B2；有些是受真菌感染；有些是過敏體質的人容易患上神經性皮炎；有些是免疫力下降容易長出濕疹；亦有些情況是患者精神長期緊張、情緒變化起伏較大較易患此症；另外男性患有慢性消化系統疾病、胃腸功能欠佳、內分泌失調、偏好辛辣燥刺激食物和喝酒等同樣易得陰部濕疹。閣下年輕時未有照顧皮膚衞生，既沾到別人汗液分泌，也被汗濕衣物重複地浸漬皮膚，若加上其生活習慣不妥，例如久坐壓迫陰部，褲子質地散熱透氣欠佳等，也是引起陰部濕疹的原因。



陰部濕疹的重災區是陰囊，亦有可能蔓延至股溝。發病時，陰囊表皮搔癢並起疙瘩，奇癢難止，十分頑固。若患者不忍手搔破表皮容易引起炎症，缺乏治理便會持續惡化。此症分為急性和慢性，急性徵狀為陰囊呈現潮紅、腫脹、糜爛、滲液、結痂；慢性徵狀為皮膚表層變得肥厚粗糙、皺紋加深、色素沉着，常伴有輕度糜爛滲液和少量鱗屑脫落。急性個案是間歇性和短期發病，但患者易因搔抓和疏忽治理而產生繼發感染，若變成了慢性的長期頑疾，可長達數月至數年。



求診方面，閣下如長年使用類固醇成效不果，可考慮看中醫。中醫學方面將此症列為「腎囊風」或「繡球風」，陰部濕疹與脾腎虛弱息息相關，從中醫角度，脾腎虛弱會導致體內產生過多的濕氣和內熱，而它們會積聚於人體的下部，稱之為「濕熱下注」，內熱無法釋放，陰囊的局部溫度長期過高，便容易引發濕疹。



若閣下堅持西醫治理，首先不要抗拒類固醇。類固醇不是洪水猛獸，若能遇上聖手作階段性調控藥量，首先速戰速決止癢及皮膚症狀，快速中斷搔癢和引發更多濕疹的惡性循環。然後再作適度調配，濕疹病情較容易控制。其中也有病患在諮詢醫療意見後，嘗試中西治療雙管齊下，中藥內服，西藥外塗，也可加快痊愈。



李偉儀