營事檔案 ：經典上海菜　自煮去油膩

在上海餐館用膳，經典菜色如酸辣湯及上海炒年糕，往往都廣受港人喜愛，因此想教大家烹調這兩道菜，可以在家中享用，減少油膩。



【豆腐促進骨骼健康】

豆腐可以令酸辣湯的口感更加豐富，其營養價值也非常高。在加工製作豆腐時，大多加入石膏粉，令豆腐的質感更硬，為豆腐添加了鈣質的含量，更有助促進骨骼健康，維持骨質密度。此外，豆腐亦含有豐富的維他命B，有助強健皮膚和頭髮的健康，更可以幫助我們紓緩減壓，維持身心健康。豆腐中含有異黃酮，結構與女性賀爾蒙雌激素相近，能夠維持皮膚健康及紓緩更年期不適。



另外，很多人都以為年糕是容易致肥的食物，其實年糕可以代替飯作為主食，提供碳水化合物給人體所需，維持身體代謝。



【豐富膳食纖維含量】

兩道菜也加入了不少蔬菜，例如甘筍、冬菇、木耳、娃娃菜等，都能夠提高整體的膳食纖維含量，既可提供飽肚感，也可以促進腸道蠕動，預防便秘。甘筍含有豐富維他命A及胡蘿蔔素，可有助維持視力，預防眼睛疾病。冬菇的鮮味可以帶出其他食材的味道，令佳餚更見吸引。木耳可以降低壞膽固醇及降血壓，同時亦含有鐵質，可幫助身體製造紅血球。





【自家酸辣湯】

材料：

瘦肉 75克

豆腐 半磚

雞蛋 1隻

木耳（浸水） 半碗

冬菇 6粒

甘荀 1/3條

雞湯 250毫升

薑絲 1湯匙

麻油 適量



芡汁：

生抽 1湯匙

生粉 2茶匙

水 1/3碗



調味料：

黑醋 2湯匙

白胡椒粉 少許

鹽 少許



做法

1.把瘦肉、豆腐、木耳、冬菇、甘荀及薑切絲，待用。

2.瘦肉絲可以調味料醃製10分鐘。

3.燒熱鍋，下少許油。用中大火爆香薑絲、豬肉絲、甘荀絲，木耳絲，冬菇絲，爆香。

4.倒進雞湯、加豆腐絲煮滾後，加入生抽、生粉、水埋獻。最後加入蛋汁拌成蛋花。

5.加入調味料即成。



【上海炒年糕】

材料：

年糕 1碗

瘦肉絲 100克

娃娃菜 1碗

甘荀 1/3條

蒜 2瓣

薑 2片

麻油 適量

白酒 1茶匙

脫脂雞湯 200毫升

鹽 適量



調味料：

生粉 1茶匙

糖 1/2茶匙

生抽 1茶匙



做法

1.年糕用清水浸30分鐘，備用。

2.豬肉絲用調味料醃10分鐘。

3.娃娃菜切絲，甘荀去皮切絲，備用。

4.熱油鍋，加入薑蒜炒香，再放入豬肉絲，加白酒快炒。

5.放入娃娃菜、甘荀、及年糕炒香，加入雞湯，煮至年糕變軟，加鹽調味即成。





Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。

