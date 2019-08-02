Colourmix卡萊美　盛夏勁減Beauty Sale

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CLARINS 煥顏緊緻日霜 50ml

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WHOO 拱辰享：氣韻特別套裝 6件裝

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CHRISTIAN DIOR JADORE EDP 50ml

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熱賣價 HK$570【62折】



ESTEE LAUDER 抗皺緊膚再生精華水 200ml

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LANCOME 溫和卸粧保濕套裝 2件裝

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SWISSMIRACLE 極致水凝補濕潔面膏 150ml

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CLIV 幹細胞極緻補濕精華 50ml

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地點：卡萊美全線港澳門市

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